Trail: Il Team 3 Gambe in Spalla apre la stagione al Quart trail des Alpages

Dopo l'edizione zero del Tor in Gamba, che per il 2021 cambierà format, l'ASD Team 3 Gambe in Spalla torna in campo per dare continuità al progetto avviato lo scorso anno: promuovere l'inclusione sociale dei disabili attraverso lo sport.

E la prima uscita è già dietro l'angolo perché una squadra composta da 8 atleti, sabato 29 maggio, sarà al via della terza edizione del Quart Trail des Alpages, valida come prima prova del Tour Trail Valle d'Aosta 2021.

“Sarà la prima gara a cui la nostra Associazione prende parte – ha commentato il presidente Danilo Barmaz (nella foto) -. Esattamente come lo scorso anno, si tratta di un primo passo molto importante per dare continuità al nostro progetto che nel Tor in Gamba ha visto il suo embrione”.

Così, dopo la partenza dai piedi dell'antica fortezza medievale di Quart, gli 8 paratleti si cimenteranno con il percorso non agonistico di 14 chilometri: un anello impegnativo sui sentieri boschivi e rocciosi in quota, che per buona parte ricalca il percorso degli atleti agonisti normodotati.

La prima uscita richiamerà in azione alcuni dei protagonisti del Tor in Gamba, dal capitano Francis Desandré che sui sentieri di casa ritroverà i compagni di viaggio Salvatore Cutaia, Massimo Cavenago e Cesare Galli e le new entry Daniele Signorini, Andrea Castellotti, Jacopo Curzi e Andrea Devincenzi.

Insieme a loro a Quart debutterà anche la maglia ufficiale dell'ASD Team 3 Gambe in Spalla e sarà anche la prima uscita per il nuovo logo dell'associazione: un paratleta stilizzato dall'incedere deciso sul profilo delle Alte Vie della Valle d'Aosta. Tra le novità anche l'apertura dell'Associazione al tesseramento dei normodotati o dei semplici simpatizzanti.

“Si tratta di una scelta importante – ha aggiunto il presidente Barmaz – voluta per coinvolgere chiunque lo voglia nel nostro progetto. Inoltre, anche la formula dei tesserati-sostenitori abbiamo visto che è molto diffusa e che aiuta le associazioni a crescere”.

Al Quart Trail des Alpages, gli 8 intrepidi saranno supportati da diversi partner commerciali alcuni di questi potrebbero accompagnarli anche nella nuova edizione del Tor in Gamba che sarà svelata nelle prossime settimane.

Si tratta dell'HR Coffee Corner-Capsule e Grani e degli sponsor tecnici Grivel e Dream Art. A quest'ultima è stata affidata la mission della progettazione e grafica e della realizzazione delle tshirt ufficiali cha a Quart saranno presentate al pubblico.

L'evento farà anche da Open day per coloro che volessero aderire all'ASD Team 3 Gambe in spalla. Al costo di 30 euro, ovvero le spese di tesseramento, i nuovi affiliati riceveranno anche la maglia ufficiale da sfoggiare con fierezza in tutte le manifestazioni sportive. Nelle prossime settimane, invece, saranno svelati i nuovi eventi, che tra luglio e settembre, vedranno di nuovo protagonista l'Associazione.