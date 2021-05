Bocce: Serie A femminile, la capolista Marenese all'esame Bassa Valle

Il massimo campionato femminile celebra la settima giornata e va in cerca di certezze all'interno di una classifica ancora alle prese con scricchiolii assortiti e tutta raggruppata in cinque punti.

La capolista Marenese sale a Pont St Martin per consumare il remake del confronto con la Basse Valle. Le valligiane di Andrea Peaquin non si faranno certo intimorire dalla severità del punteggio appena subito in terra trevigiana. Per trovare punti pesanti, devono fare leva sulla parte centrale del match, dove sono in grado di far propri i bottini delle corse e chiedere a Bulla e Vuillermoz di riscattare l'ultima prestazione deludente nel tiro di precisione. Molto dipenderà dai 14 punti in palio del tradizionale, dove le donne di Franco Buosi si sono mostrate sino ad ora più redditizie delle valligiane, specie nelle coppie (26 punti a 10), mentre fra le soliste la forbice si stringe (Bulla da una parte e Rebora dall'altra, le uniche in doppia cifra).

Anche la vice capolista Forti Sani ritrova l'avversaria della sesta giornata, la friulana Buttrio. Sui terreni di casa la compagine di Daniele Zuccolo può trovare gli stimoli necessari per tentare di sovvertire i pronostici imposti dai numeri. Numeri favorevoli alle udinesi soltanto nell'individuale, dove Caterina Venturini, Pers, Zurini e Toffoletti, hanno raccolto 27 punti, rispetto ai 25 di Avveduto, Gerbaudo, Oddone, Mandola, Pautassi.

Fra Auxilium Saluzzo e Borgonese sarà sfida doppia. Domani infatti si consuma il recupero del match rinviato il 2 maggio e domenica si disputerà la sfida prevista dal calendario. Le rosse borgonesi, campionesse in carica, intendono recuperare il terreno perduto ed hanno le carte in regola per farlo. Le saluzzesi, che stazionano sull'ultimo gradino, mostreranno tutto il loro orgoglio per uscire a testa alta dal duplice impegno.

Le migliori prestazioni sino alla sesta giornata . Combinato : 27 punti di Mandola (Forti Sani). Staffetta: 48 su 55 di Traversa-Depetris (Borgonese). Tiro Progressivo: 42 su 46 di Traversa (Borgonese). Tiro di precisione: 26 di Basei (Marenese). Coppie: 10 punti su 10 di Gerbaudo-Pautassi (Forti Sani). Individuale: 10 punti su 10 di Carlini (Borgonese) e Rebora (Marenese), 10 su 12 di Caterina Venturini (Buttrio) e Bulla (Bassa Valle).

La classifica attuale: Marenese 10, Forti Sani 7, Bassa Valle 6, Borgonese 5, Buttrio 4, Auxilium Saluzzo 2.