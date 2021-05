Sabato scorso per il Campionato di Serie A2 le valdostane hanno disputato il derby che si è svolto in casa della Società Bassa Valle Helvetia. La formazione di Amilcare Giop ha perso per 19 a 8 contro la Società Nus, che per questa vittoria ottiene il primo posto a parimerito con l'altra portacolori valdostana.

Girone B: Abg Genova – Centallese 22-4, Bassa Valle – Nus 8-19, Chiavarese – Veloce Club 19-8

CLASSIFICA: Bassa Valle e Nus 10, Abg Genova 9, Chiavarese 8, Centallese 7, Veloce Club 0.