Il “virtuale Giro d’Italia” degli atleti di Valdigne Triathlon impegnati in cinque gare nello scorso weekend

Un virtuale giro d’Italia della “Triplice” per gli atleti verde-turchese-oro di Valdigne Triathlon impegnati in ben cinque eventi in giro per l’Italia.

Ha iniziato il biellese Fabrizio Ghilardi, che tra gli splendidi frutteti di Caldaro in Alto Adige, ha condotto un ottima gara nell’omonimo Tri Olimpico (buona la sua run), concludendo una race dura e molto partecipata al 20° posto tra gli M3.

Sempre nella giornata di sabato 8 maggio, Davide Bajo, ha chiuso con un ottimo 4° posto nel Triathlon Sprint di Riccione, secondo tra gli italiani e con davanti due atleti francesi che han dato lustro alla manifestazione di carattere internazionale.

Tra i giovani, categoria Ragazzi, ancora un oro (il terzo stagionale) nella gara promozionale del ligure Gabriele Ferrara, primo con più di 40” sul secondo classificato, in 17’ e 51” nel duathlon (3km-4km-1,5km).

Il giorno successivo, nella gara Internazionale del Circuito Challenge sulla distanza del Mezzo Ironman , estremamente prestigioso, un altro ligure, Ivan Capelli ha conquistato un meritato 3° posto tra gli S2, con lotto di partenti di assoluto prestigio mondiale.

A Candia Canavese nello storico e molto partecipato Triathlon Olimpico, ancora un oro (dopo quello nello Sprint di Pinerolo) per l’atleta laniero Stefano Massa tra gli M4.

Ottime prestazioni tra gli M3 e gli M1 anche per il canavesano Max Rossetti e il valsesiano Andrea Mattiazzo (che per la frazione nuoto si allenano presso la piscina Rivetti di Biella) con le frazioni bike in evidenza.

Molto buona, con tre frazioni equilibrate la prova dell’arquatese Sergio Pordenon tra gli M2, buona per lui la run finale.

Gli atleti di Valdigne Triathlon sono ora attesi nel prossimo weekend nelle prove di Multisport a Sestri Levante, (Campionato Italiano Triathlon Cross e Campionato Italiano Aquathlon) per l’European Cup a Caorle e per il Triathlon giovanile di Piasco (CN).