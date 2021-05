Skiroll: Ufficializzato il calendario nazionale della stagione 2021

Dopo la definizione delle squadre azzurre di skiroll, nella prima decina di aprile, formalizzato anche il calendario nazionale della disciplina, composto da tredici appuntamenti tra i quali sei tappe di Coppa Italia e tre date con i palio i titoli italiani.

Nel team azzurro sono presenti Solange Chabloz (Cse), allenatrice delle squadre femminili, e, tra le Osservate, Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes).

La prima gara del calendario 2021 è programmata il 12 e 13 giugno, a Amatrice e Rieti, (Sprint e Mass start in tecnica libera), quest’ultima valevole, oltre che per la Coppa Italia, anche per il titolo italiano assoluto. Sabato 19 e domenica 20 giugno il circuito di Coppa Italia di scena a Trieste (Opicina e Sgonico; Sprint e Mass start). Il 3 e 4 luglio a Sassello (Savona; Sprint e una gara in salita in tecnica classica; Coppa Italia), seguite sabato 17 luglio da un’altra prova in salita a Boscochiesanuova (Verona), valida per il titolo italiano di specialità.

Domenica 25 luglio è in programma una gara in salita in tecnica classica a Grondona (Alessandria), mentre sabato 31 luglio e domenica 1 agosto sarà il turno a Pavullo (Modena; Sprint e Individuale in tecnica libera). Sabato 4 e domenica 5 settembre sarà il turno di Anterselva (Bolzano; Sprint e Individuale a tecnica libera) valevoli sia come Campionato Italiano, sia come tappa di Coppa Italia del Summer Cross country.

Sabato 11 e domenica 12 settembre il turno di Sovere e Rogno (Bergamo; prologo e salita in tecnica classica con partenza a handicap). Sabato 25 e domenica 26 settembre a Bobbio (Piacenza; Sprint e una gara in salita in tecnica classica). A ottobre, il 3 a Feltre e il 10 a Cortina (Belluno; Mass start in tecnica libera, rispettivamente in salita e misto); poi, Trento e Val Bondone, sabato 16 e domenica 17 (Sprint di Campionato Italiano e gara in salita in tecnica classica di Coppa Italia). Chiusura a Verrayes (Valle d’Aosta), il 23 e 24 (Sprint e Mass start in tecnica libera in salita; Coppa Italia).

I Mondiali sono stati assegnati alla Val di Fiemme, dal 16 al 20 settembre, con in palio le medaglie della Sprint, Individuale, Team sprint e Mass start.