Biathlon CdM: Gli azzurri in ritiro in Val Martello e ad Anterselva

Giusto il tempo di deliberare le squadre della nazionale italiana della Coppa del Mondo di biathlon e il Dt Fabrizio Curtaz ha già disposto il primo raduno: gli azzurri saranno impegnati, da oggi e fino al 13 maggio, in Val Martello e ad Anterselva (Bolzano).

Atleti divisi nelle due località: in Val Martello, tra gli altri, al lavoro ci saranno Michela Carrara e Thomas Bormolini (Cse); a d Anterselva, Didier Bionaz e Dominik Windisch. L’Ibu ha anche ufficializzato il via della stagione di Coppa del mondo è previsto dal 27 al 29 novembre a Kontiolahti, in Finlandia.

Biathlon

Stesse date, dal 6 al 13 maggio, anche per il raduno della squadra ‘B’ di Biathlon, in Valdidentro (Sondrio). In Valtellina ci saranno Samuela Comola, Beatrice e Martina Trabucchi, David Zingerle (Cse); Cédric Christille (Fiamme Gialle); Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri); nello staff tecnico anche Fabio Ciancina, Edoardo Mezzaro, Nicola Pozzi. L’Ibu ha anche ufficializzato il via della stagione di Ibu Cup; è previsto dal 22 al 28 novembre a Idre, in Svezia.