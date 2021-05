Valdigne Triathlon: Massa oro tra gli M4, Giuliano e Rondelli bronzo tra i giovani

A Pinerolo dopo lo splendido Duathlon di Santena, sotto la sapiente regia di Pier Giorgio Orla con Qualitry, domenica 2 maggio si è svolto il classico Triathlon Sprint. Per i colori di Valdigne Triathlon buona partecipazione di atleti e ottimi risultati.

Brilla nella gara maschile dominata dal fuoriclasse ex Campione Italiano, Michele Sarzilla, il biellese Stefano Massa. L’atleta ha conquistato l’oro nella categoria M4, per Stefano, triatleta con più di 600 gare alle spalle e partecipazione ai Mondiali Iron Man di Kona e ai Mondiali 70.3 si è trattata di una grande soddisfazione in una gara molto breve, disputata sulla distanza Sprint (750m swim-20km bike-5km run).

Sul podio con la terza piazza anche il cuneese Guglielmo Giuliano tra gli Junior, il Campione Italiano di Winter Triathlon ha disputato un’ottima gara, peccato per un errore nella frazione di nuoto dove ha percorso una vasca in più, compromettendo così un risultato decisamente migliore.

Bronzo tra le Youth B per la torinese Francesca Rondelli, reduce dalle fatiche del Tri Cross dell’Isola d’Elba e in continua crescita qualitativa.

Quarto posto per la debuttante Yael Brianzi tra le Junior, con una frazione di nuoto molto positiva.

Debutto nel Triathlon Sprint per il giovanissimo Enea Demarchi (2005) con la run finale di buona levatura.

Ottimo 7° posto, nella combattutissima categoria M2, per l’arquatese Sergio Pordenon con tre frazioni equilibrate.

Soddisfazione per il Presidente di Valdigne Triathlon Gabriele Sprocati “anche oggi avevamo molti atleti presenti. Sono soddisfatto per le prove dei nostri tanti atleti in un bel mix di giovani ed esperti! Ora attendiamo gli impegni del Triathlon Olimpico di Candia e del fine settimana di Sestri Levante con i Campionati Italiani di Aquathlon e TriCross e della Coppa Europa di Triathlon Sprint a Caorle, con Guglielmo Giuliano fra gli Junior e Carlotta Missaglia fra le Senior.