Bocce; serie B, l'Aostana domina il campionato

Arrivo al fotofinish nella classifica finale del girone con l'Aostana che vincendo 13 a 10 beffa nel corso dell'ultimo turno di gioco la Forti Sani, che sperava in un successo in terra valligiana per poterla raggiungere in testa alla classifica e chiudere in prima posizione in virtù degli scontri diretti.

Così non è stato e la squadra fossanese, perdendo, ha permesso all'Aostana di chiudere prima in graduatoria scivolando così in terza posizione superata dalla Borgonese vincente, seppur di misura, contro Pianezza.

La società prima classificata dei gironi A, B e C si qualifica per la Fase Finale del settore Nord-Ovest. A loro si aggiungerà la squadra vincente della Fase Interregionale cui parteciperanno le società seconde classificate dei tre gironi e la migliore terza classificata; le squadre si affronteranno in scontri ad eliminazione diretta programmati per sabato 15 maggio a Genova.

Campionato di Serie B Ovest - Girone A - sesta giornata (ultima di campionato)

Risultati: Aostana - Forti Sani 13-10 Borgonese - Pianezza 12-10 La classifica Aostana 10 punti Borgonese 6 Forti Sani 6 Pianezza 2