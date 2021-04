Bocce: Serie B, l'Aosta vince e vola

Parla rossonero il campionato di serie B di bocce. L'Aostana vince in trasferta contro Pianezza e rimane solitaria in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sulla squadra della Forti Sani in attesa dello scontro diretto di sabato prossimo.

La compagine valligiana è partita forte facendo suoi tre dei quattro incontri del primo turno e pareggiando una partita a coppie. Match praticamente chiuso dopo progressivo e tecnici con ancora due vittorie ed un pareggio. Ininfluenti ai fini del risultato finale i tre successi dei padroni di casa nell'ultimo turno con l'Aostana vittoriosa nell'individuale.

La Forti Sani sconfiggendo, seppur di misura, la Borgonese rimane in scia della capolista Aostana e dedica la vittoria a Pietro Mana, storico CT fossanese mancato pochi giorni fa. Equilibrato il primo turno con due successi per parte, progressivo a favore dei locali grazie a Lorenzo Martina.

Doppia vittoria invece nella prova di precisione a favore della Borgonese con Tabone e Bruno. La rimonta della Forti Sani nell'ultimo turno con il fattore campo determinante (tre vittorie ed una sconfitta). Così la squadra del diesse Albesiano festeggia e saluta l'amico scomparso. Ed ora testa a sabato prossimo.

Campionato di Serie B Ovest - Girone A - 5° giornata (penultima di campionato)

Risultati Forti Sani - Borgonese 12-10 Pianezza - Aostana 8-14

La classifica Aostana 8 punti Forti Sani 6 Borgonese 4 Pianezza 2

Prossimo turno - 6° giornata - 1/5/2021 (ultima di campionato)

Aostana - Forti Sani

Borgonese - Pianezza