Bocce: Serie B, Aostana sugli scudi

Quando il punto bonus fa la differenza. Così si può affermare per Aostana e Forti Sani che, grazie al punto conquistato nella prova di precisione, si sono imposte in trasferta rispettivamente a Borgonese e Pianezza vincendo di una lunghezza, 12 a 11 al termine di due match equilibrati.

In Borgonese-Aostana, partita che ha regalato ai valligiani la testa della classifica, da segnalare due vittorie per parte nel primo turno ed il pareggio nel progressivo con 25 bersagli validi. Poi la prova di precisione con un successo per parte ed il punto bonus a favore dell'Aostana. Ancora pari nell'ultimo turno ed ecco che il bonus ha permesso alla squadra del diesse Mario Favre di fare sua l'intera posta.

La storia si è ripetuta in casa del Pianezza dove a festeggiare sono stati i fossanesi della Forti Sani. Identica situazione di punteggio con a fare la differenza la prova di tiro di precisione e relativo bonus a favore degli ospiti. Dopo il primo turno con due vittorie per parte, la Forti Sani si è aggiudicata il progressivo, pareggiando il tiro tecnico ma incamerando il punto bonus poi determinante. Due vittorie di Pianezza nell'ultimo turno non sono bastate in quanto gli ospiti hanno conquistato un incontro mentre la partita a terne è finita in parità.