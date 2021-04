Skyroll: Il calendario delle gare nazionali di skiroll, Mondiali in Val di Fiemme dal 16 al 20 settembre

Il primo ciak è previsto nel fine settimana del 12/13 giugno fra Amatrice e Rieti, dove verranno disputate una sprint e una mass start in tecnica libera, quest’ultima valevole per il titlo italiano assoluto. Sabato 19 e domencia 20 giugno il circuito si traferirà nella provincia di Trieste, con una sprint a Opicina e una mass start in piano a Sgonico. Sabato 3 e domencia 4 luglio passaggio a Sassello (Sv) per una sprint e una gara in salita in tecnica classica, seguite sabato 17 luglio da un’altra porva in salita a Boscochiesanuova (Vr), stavolta valevole per il titolo italiano di specialità.

Domenica 25 luglio è in programma ivnece una gara in salita in tecnica classica a Grondona (Al), mentre sabato 31 luglio e domenica 1 agosto sarà il turno a Pavullo (Mo) di una sprint e di una gara individuale in tecnica libera. Sabato 4 e domenica 5 settebre sarà il turno di Anterselva (Bz) per una sprint e una individuale a tecnica libera valevoli sia come Campionato Italiano che come tappa di Coppa Italia del Summer cross country. Sabato 11 e domenica 12 settembre il turno di Sovere e Rogno (entrambe in provincia di Bergamo) con prologo e salita in tecnica classica con partenza ad handicap. Sabato 25 e domenica 26 settembre spazio a Bobbio (Pc) con una sprint e una gara in salita in tecnica classica, mentre il mese di ottobre vede le tappe di Cortina (domenica 10 con una mass start in tecnica libera), Treto e Val Bondone (sabato 16 e domencia 17 con una sprint di Campionato Italiano e una gara in salita in tecnica classica di Coppa Italia), chiusura a Verrayes (Ao) sabato 23 e domeninca 24 con una sprint e una mass start in tecnica libera in salita.

I Mondiali sono stati assegnati alla Val di Fiemme dal 16 al 20 settembre, dove verranno assegnate le medaglie in sprint, individuale, team sprint e mass start.