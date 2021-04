Bocce: Serie A, riscatto BV Helvetia sulla Forti Sani

Dopo tre giornate si è già sgranata la classifica del massimo campionato femminile. Mentre la Marenese firma la terza vittoria, si conferma la Borgonese, e l'atteso riscatto delle ambizioni della Forti Sani, trova disco rosso sui campi della Bassa Valle.

Il confronto di Mareno di Piave si è aperto con lo scatto delle padrone di casa (6-2), poi consolidato dalle staffettiste Rebora-Bongioanni, da Setti nel tiro di precisione e ancora Bongioanni nel progressivo, per un parziale già eloquente (12-5) e decisivo, a cui le saluzzesi non sono riuscite a dare una entità diversa. La friulana Buttrio ha affrontato a muso duro la Borgonese, chiudendo in parità la prima frazione, ma i 7 punti conquistati dalle campionesse in carica, nelle corse (Traversa e Depetris) e nel tiro di precisione (Carlini), hanno indirizzato la sfida sui binari di casa dove soltanto la coppia friulana Pers-Deganis ha cercato di imprimere la svolta. Decisivi i successi delle soliste Depetris e Camilla, oltre alla coppia Traversa-Ziliotto (Perotto).

La Bassa Valle baby ha estratto il veleno dalla coda del match ed ha punito la Forti Sani dopo una sfida assai combattuta ed avvincente, sempre in equilibrio.

Sia in avvio (4-4) che dopo la fase centrale dove le valligiane hanno fatto propri i punti delle corse (Gaia e Natalie Gamba), e le fossanesi quelli della precisione (Mandola e Gerbaudo). Ma è stato l'ultimo tratto a decidere le sorti del match a favore delle rossonere di Pont St Martin, Monetta-Vuillerminoz, Bulla e Gaia Gamba.

Risultati e classifica

Serie AF (3^ g.) : Bassa Valle – Forti Sani 14-10, Borgonese – Buttrio 17-8, Marenese – Auxilium Saluzzo 20-5 ( Marenese 6, Borgonese 5, Bassa Valle 4, Auxilium Saluzzo 2, Forti Sani 1, Buttrio 0)