Wheelchair Curling: Fabrizio Bich in nazionale con il Cavaliere Egidio Marchese

Dei quattro giocatori della Disval che fanno parte giro Nazionale sono stati convocati il veterano Cavaliere della Repubblica Egidio Marchese e l’esordiente Fabrizio Bich , promosso da riserva a casa a partecipante, una grande soddisfazione che premia l’impegno di Fabrizio e la Disval per tutti i sacrifici che fanno, per allenarsi a causa della mancanza di una pista in Valle D’Aosta bisogna andare a Pinerolo o Torino.

Fanno parte della spedizione Angela Menardi, Matteo Ranzani (CC66 Cortina) e Orietta Bertò (Albatrostone) e gli allenatori Chiara Olivieri e Roberto Maino. Questo mondiale è l’ultima possibilità per qualificarsi alle prossime Paralimpiadi di Pechino del 2022.