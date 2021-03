Tokyo 2020: In viaggio la torcia olimpica portata da 10.000 tedofori

Inizia oggi, 25 marzo, il viaggio della torcia olimpica per i Giochi di Tokyo 2020, come noto rinviati al 2021 a causa dell’emergenza coronavirus. La fiamma inizierà un percorso che durerà in totale 121 giorni e toccherà le 47 prefetture del Giappone.

La staffetta e' partita questa mattina dal National Training Center J-Village di Fukushima il 25 marzo alle ore 9. A causa delle restrizioni di COVID-19, non sarà consentito l’accesso degli spettatori, ma l'evento sarà trasmesso in live streaming sul sito web ufficiale di Tokyo 2020.

Le prime cinque prefetture toccate dal fuoco olimpico saranno Fukushima (25-27 marzo), Tochigi, (28-29 marzo), Gunma (30-31 marzo), Nagano (1-2 aprile) e Gifu (3-4 aprile) . Da lì attraverserà circa il 98% del Giappone, prima di raggiungere lo Stadio Olimpico di Tokyo il 23 luglio 2021, destinazione finale del lungo cammino.

Il concept che guiderà la torcia olimpica di Tokyo 2020 è "Hope Lights Our Way", che unisce i giapponesi attorno a messaggi sul sostegno, l'accettazione e il vicendevole incoraggiamento e non solo simboleggerà l'alba di una nuova era diffondendo la speranza che illuminerà la nostra strada, ma servirà anche a diffondere la gioia e la passione dei giapponesi nei confronti del movimento olimpico e paralimpico.

Saranno in totale 10.000 i tedofori impegnati nel trasporto della torcia olimpica; in media percorreranno una distanza di circa 200 metri ciascuno. Tra i tedofori ci saranno Nakagawa Kiku - il cui bisnonno portò la torcia per i Giochi di Tokyo 1964 - Konishi Hiroyuki - un ambasciatore di pubbliche relazioni che ha combattuto contro un gravissimo male per 15 anni - e Yuhei Sekino, che supporterà il fratello minore durante la staffetta.

Sarà possibile partecipare attivamente alla cerimonia inviando messaggi a mezzo social con i seguenti hashtag: # Tokyo2020, #HopeLightsOurWay, #TorchRelay, #StrongerTogether e #OlympicFlame. I post con #HopeLightsOurWay o qualsiasi hashtag relativo a Torch Relay verranno pubblicati sul sito Web Torch Relay e sui social media.

Durante la conferenza stampa tenutasi ieri mattina del Grand Start a Fukushima, il presidente di Tokyo 2020 Seiko Hashimoto ha dichiarato che Tokyo 2020 auspica di mostrare il recupero della regione di Tohoku che, all'inizio di questo mese, ha commemorato il decimo anniversario del grande terremoto del 2011: "Sento la forza della gente di Tohoku. Spero di vedere la staffetta della torcia olimpica iniziare alla grande, per riunire le persone nei prossimi 121 giorni e diventare davvero una luce di speranza".

"Attraverso la staffetta speriamo di mostrare i progressi che sono stati raggiunti in queste tre prefetture negli ultimi 10 anni e di esprimere la nostra gratitudine alle persone in tutto il mondo che ci hanno sostenuto dopo il terremoto. Ci auguriamo - ha continuato Hashimoto - che la staffetta della torcia possa portare speranza, forza ed energia a ogni destinazione, incarnando il tema di" Hope Lights Our Way ". In un'era in cui così tante connessioni tra noi sono state interrotte dal COVID-19, 10.000 tedofori permetteranno il collegamento attraverso il viaggio della Fiamma Olimpica. Vorrei ringraziare tutti i comonenti di questa grande staffetta e mi auguro che riuscirete a collegare i pensieri e i sentimenti di tutti noi, in modo che questo possa diventare una fonte di potere collettivo e un mezzo per superare le difficoltà che la nostra società sta affrontando", ha concluso il presidente del Comitato Organizzatore di Tokyo 2020.