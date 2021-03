Bocce: Serie A2 f, successo della BV Helvetia

Si sono disputate domenica 14 marzo si sono disputate le prime partite del Campionato di Serie A Femminile di bocce.

Ottimo inizio per la Società Bassa Valle Helvetia che nonostante sia partita sotto (3-5) nella sfida casalinga contro l'Auxilium, ha recuperato terreno grazie alle corse, per poi fare quasi il pieno nelle prove conclusive, vincendo cosi per 15 a 10.

Risultati e classifica: Serie AF : Bassa Valle – Auxilium15-10 , Borgonese – Forti Sani 12-12, Buttrio – Marenese 10-14 (Bassa Valle e Marenese 2, Borgonese e Forti Sani 1, Auxilium e Buttrio 0).