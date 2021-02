AMC Green, i leader per gli impianti sportivi 'chiavi in mano'

I campi del Pala Pajetta e del Joker sui quali questa settimana Andy Murray, Andreas Seppi, Lucas Pouille, e tanti altri campioni internazionali di tennis, stanno disputando l'ATP Challenger 125, secondo dei quattro tornei indoor dei Campionati Internazionali Città di Biella, sono stati realizzati dalla AMC Green di Rivarolo Canavese, azienda leader nel Nord Italia nella costruzione di impianti sportivi.

Si tratta di campi amovibili di tecnologia MAPEI, come spiega il titolare Paolo Fina: “Sono campi indoor smontabili e rimontabili, che il Tennis Lab Biella ci ha noleggiato per questi due tornei di febbraio, e per i due challenger di marzo. Ci occupiamo di campi da tennis da trent'anni: questo progetto dei campi amovibili è iniziato da poco, e quasi per gioco, e abbiamo già altre richieste altri tornei ATP e WTA di alta importanza”.

AMC Green nasce nel 1996, e, in breve tempo, diventa uno degli operatori più specializzati e competenti nella costruzione di impianti sportivi "chiavi in mano", con una vasta clientela in Piemonte , Valle d'Aosta e Liguria. “Siamo una delle 3-4 aziende più strutturate del Piemonte nel nostro settore. – afferma Paolo Fina. - Curiamo il cliente fin dalla fase di progettazione, lo assistiamo nel tempo attraverso un efficace programma di manutenzione del proprio impianto, ed abbiamo tutte le certificazioni per gli appalti pubblici. Siano specializzati in campi in erba sintetica da calcio a 5, 8, 9, ed a 11 omologati LND, campi polivalenti in resina, giardini sintetici in erba artificiale, campi da tennis in terra rossa, piste di atletica, palestre, pavimentazioni anti trauma, parquet sportivo, recinzioni, protezioni sportive di sicurezza, attrezzature sportive e manutenzioni impianti”.

I Campionati Internazionali Città di Biella di tennis non sono la prima volta di AMC Green nel Biellese. “A Biella abbiamo realizzato diversi impianti. – precisa Paolo Fina – Allo Sportec Center di Gaglianico un campo indoor ed il campo esterno di calcetto, ed un campo in resina nella villa privata d un'importante azienda tessile”.

Con 429 impianti realizzati , 387mila metri quadri posati e 142.700 ore lavorate, AMC Green vi aspetta a Rivarolo Canavese in via Clemente Bausano (tel. 0124425568; mail info@amcgreen.com ; internet www.amcgreen.com ; Facebook Amc Green ).