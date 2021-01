Bocce: Comitato federale regionale verso rinnovo cariche

E' convocata per sabato 23 gennaio alle ore 11,30 l'Assemblea regionale ordinaria per l'elezione delle cariche del Comitato locale della Federazione bocce per il Quadriennio Olimpico 2021/2024.

L'asssemblea è organizzata, fatto salvo ulteriore rinvio causa norme Covid, ad Aosta al Bocciodromo Comunale in piazza Tzambarlet.

L'ordine del giorno prevede l'elezione del Presidente regionale, carica per la quale è in pole position Mauro Mongiovetto, presidente in carica, e di quattro consiglieri regionali. Roberto Favre, che non è candidato contrariamente a quanto scritto in precedenza, resta vice presidente della Federazione italiana.