Calcio Tavolo: All'Asd Aosta arriva Stefano Zappacosta

La tornata elettorale per il Consiglio Direttivo della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo-Fisct, ha deciso la nomina di Pietro Ielapi come nuovo Presidente, che dirigerà la Federazione per il quadriennio 2021-2024 con il nuovo Consiglio direttivo composto da Pierluigi Signoretti, Michele Giudice, Alfredo Palmieri, Filippo Rossi, Andrea Ciccarelli, Francesco Lo Presti.

Come prima conseguenza della sconfitta elettorale, giungono le dimissioni di Filippo Filippella dall’incarico di Delegato Regionale per la Fisct per la Valle d’Aosta (atto dovuto in quanto da Statuto il Delegato regionale è nominato dal Consiglio direttivo in carica).

Intanto, i dirigenti dell’Asd Calcio Tavolo Aosta si concentrano su un nuovo appuntamento elettorale che porterà all’elezione dei componenti del Comitato Regionale del PGS della Valle d’Aosta di cui Filippo Filippella è Commissario pro tempore in seguito al distacco del Comitato regionale dal Piemonte avvenuto nello scorso mese di settembre.

Il dirigente/giocatore dell’Associazione aostana, si candiderà alla carica di Presidente, cercando di confermare l’incarico già assegnatogli dal PGS in questa fase di costituzione del Comitato Regionale.

Mercato in fermento

Con l’attività ferma fino al 31 dicembre ed il cambiamento della stagione agonistica internazionale deciso dalla Federation International Sport Table Football-Fistf, che ha allineato la stagione agonistica all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), è cambiata anche la fase di mercato che è iniziata l'1 dicembre e si concluderà il 31 gennaio 2021.

Il DS Paolo Ciboldi, dopo il trasferimento di Christian Mascitti dal Subbuteo Verona 2016, mette a segno un altro colpo di mercato, tesserando Stefano Zappacosta, appena svincolatosi dal Ves Gentes Chieti. Il giocatore abruzzese ha ripreso l’attività nel 2014 giocando sempre con il Brasilia/Ves Gentes Chieti, tranne per un periodo di un anno in cui ha vestito la casacca dei Flickers Milano. Stefano Zappacosta gioca sia a Subbuteo tradizionale (n° 94 del Ranking Italia Categoria Subbuteo) che a Calcio Tavolo (n° 383 del Ranking Italia Categoria Open), anche se preferisce il primo al secondo.

Nel suo palmares personale conta la vittoria di alcuni tornei regionali e la partecipazione alle fasi finali dei Campionati Italiani Individuali Categoria Subbuteo in rappresentanza della Regione Abruzzo. A squadre vanta la vittoria della Coppa Italia Categoria Subbuteo nel Tabellone Cadetti, mentre ha contribuito a mantenere la Serie A negli ultimi Campionati Italiani a Squadre indossando la maglia della squadra teatina che incontrerà da avversario il prossimo anno.