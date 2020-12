Biathlon: CpI, Valle d’Aosta grande protagonista in Alto Adige

Inseguimento a chiudere la due giorni di Coppa Italia di Biathlon in Val Ridanna (Bolzano) e atleti valdostani in grande evidenza, capaci di mettere in carnieri quattro vittorie – Samuela Comola, Beatrice e Martina Trabucchi, Nicolò Bétemps – e tre podi, grazie al secondo posto di Stefan Navillod e ai terzi di Nicole Gontier e Leonardo Mosquet.

Categoria Seniores * 10 km f / 12,5 km m – CpI Ins. pc – A imporsi è Samuela Comola (Cse; 52’00”0; 0 0 0 1) davanti alla poliziotta Federica Sanfilippo e alla coppia dell’Esercito, Nicole Gontier (Cse; 52’45”2; 1 2 2 2) e Michela Carrara (Cse; 54’48”1; 1 2 1 0). Al maschile, si conferma Tommaso Giacomel (56’36”0; 2 2 1 0) davanti a Saverio Zini (Cse; 56’52”2; 0 2 0 0). Quarto Giuseppe Montello (Cse); 6° Peter Tumler (Cse); 8° e 9° Paolo Rodigari e Nicola Romanin (Cse); 10° Mattia Nicase (Sc Bionaz Oyace; 58’45”9; 0 3 1 0); 12° Michael Durand (Cse); 14° Thierry Bianquin (Gs Godioz).

Categoria Juniores * 10 km f / 12,5 km m m – CpI Ins. pc – Recupera una posizione rispetto alla Sprint e conquista il gradino alto del podio Beatrice Trabucchi (Cse; 51’51”4; 0 0 0 0), con quinta Laura Sciarpa (Sc Valdigne MB; 54’30”1; 0 0 0 1) e 8° Ambra Fosson (Sc Brusson; 59’53”9; 1 0 0 1). Vittoria di Elia Zeni (58’30”6; 0 0 0 1). Terzo posto di David Zingerle (Cse); 5° Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 59’50”3; 0 0 1 1); 7° Cédric Christille (Fiamme Gialle; 1h 01’36”8; 1 1 1 0); 10° Kevin Gontel (Cse; 1h 02’29”6; 2 1 1 1); 12° Denis Muscarà (Sc Brusson); 13° Jèròme Bianquin (Gs Godioz).

Categoria Giovani * 7,5 km f / 10 km m – CpI Ins. pc – Si conferma in vetta alla classifica Martina Trabucchi (Sc Brusson; 41’49”4; 0 1 0 2), con quarta Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes; 43’40”9; 0 1 2 0); 7° Alessia Martini (Sc Bionaz Oyace; 45’11”0; 0 0 1 1). Grandi rimonte e podio interamente valdostano al maschile, con doppietta dei poliziotti Nicolò Bétemps (Fiamme Oro; 47’32”0 0 2 1), Stefan Navillod (48’32”7; 1 1 0 0; 12° nella Sprint) e Leonardo Mosquet (Sc Sarre; 49’39”0; 1 0 0 1; 8°). In 16° posizione Pietro Segor (Gs Godioz); 20° Julien Petitjacques (Sc Bionaz Oyace); 25° Thierry Bianquin (Gs Godioz).

Categoria Aspiranti * 6 km f / 6 km m – CpI Ins. pc – Successo della friulana Astrid Ploesch (40’18”7; 1 0 1 0). Settima posizione, con il secondo tempo di giornata, Nadège Gontel (Sc Granta Parey; 42’06”0; 0 0 0 0); 9° Giorgia Saracco (Sc Brusson; 44’02”8; 44’02”9; 1 1 3 0); 11° Alice Pacchiodi (Gs Godioz); 23° Sophie Vevey (Sc Bionaz Oyace); 27° Valentina Naudin (Sc Granta Parey). Successo del cuneese Paolo Barale (39’00”6; 0 1 1 2). Quarto e quinto posto rispettivamente a Simone Bétemps (Sc Bionaz Oyace; 40’59”1; 1 3 2 0) e Axel Navillod (Sc Amis de Verrayes; 41’10”3; 0 1 1 2); 9° Gabriel Curtaz (Sc Gressoney MR; 41’56”0; 1 2 0 2); 11° Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace); 13° Dewis Barrel (Sc Valgrisenche); 21° Laurent Curtaz (Sc Brusson); 23° Davide Fussambri (Sc Bionaz Oyace); 29° François Chapellu (Sc Amis de Verrayes).