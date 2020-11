Bocce: Roberto Favre vicecoordinatore nazionale Area Tecnica

Appena nominato vicepresidente nazionale della Federazione italiana bocce-Fib, nuovo incarico sportivo-dirigenziale per il valdostano Roberto Favre. Il Consiglio Federale riunitosi ieri lunedì 2 novembre lo ha eletto vice-coordinatore dell’Area Tecnica agonistica nazionale ovvero il Comitato tecnico federale unitario-Ctfu e componente della Commissione progetti promozionali.

“Questa è una riunione molto importante, la prima dopo quella fugace tenuta immediatamente dopo l’Assemblea Elettiva Nazionale – le parole del presidente federale Marco Giunio De Sanctis – siamo in attesa di un nuovo Dpcm che, per contenere il contagio da Covid-19, sarà ancora più restrittivo rispetto all’ultimo del 24 ottobre. Riguarderà la nostra vita sportiva e sociale. Spero, però, che le nuove misure non tocchino l’attività agonistica, così come si è normato con l’ultimo Dpcm, grazie a cui, seppur senza pubblico e in maniera limitata, si stanno continuando a organizzare manifestazioni sportive, così come è stato fatto, nell’ultimo fine settimana, nel Lazio, in Umbria e in Veneto”.

Il Ctfu si avvarrà anche di una cabina di regia politica, composta da Maurizio Andreoli, Michele Bersezio, Maria Giardo, Vincenzo Santucci, Francesco Del Vecchio, Sergio Ripamonti e dai Coordinatori d’area dei Presidenti Regionali.