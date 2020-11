Calcio Tavolo: Filippo Filippella candidato a presidenza Fisct

La recrudescenza della pandemia per il Covid-19 riporta indietro di alcuni mesi l’attività agonistica e promozionale. Rimandati dunque a data da destinarsi l’Aosta Day 2020, che si sarebbe dovuto svolgere in questo fine settimana, nonchè il Trofeo delle Regioni' che era programmato a Reggio Emilia a metà del mese di novembre ed a cui avrebbe dovuto partecipare la Rappresentativa Regionale valdostana.

Intanto, però, si sono aperte le candidature per il Consiglio Direttivo della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo-Fisct che alla fine del mese di novembre eleggerà il nuovo presidente e i consiglieri per il quadriennio 2021-2024.

Il giocatore/ dirigente dell'Asd Calcio tavolo Aosta si candida dunque per la presidenza Fisct: Filippella ha deciso di concorrere per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo perchè ritiene di avere l'esperienza e le doti necessarie; lo nella sua avventura elettorale, come candidati consiglieri, Francesco Bressi, Giancarlo Cavanna Cavanna, Gaetano Ciraolo, Alfredo Granato, Domenico Tassone, Tommaso Tricoli, Daniele Della Monaca e Mauro Salvati.

E' così avviata la campagna elettorale che porterà alle elezioni in via telematica dal 27 al 29 novembre.