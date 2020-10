"Odiare non è uno sport": il seminario di CSEN contro l'hate speech

Abbiamo il piacere di invitarvi al Seminario gratuito "Odiare non è uno sport" che si terrà dalle 9:30 alle 13 del 6 novembre sulla piattaforma "Go to Meet" finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo.

Il corso formativo è rivolto a tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche e prevede una formazione per dirigenti, tecnici e allenatori sportivi sul fenomeno dell'hate speech. L'obbiettivo del seminario è quello di prevenire e contrastare i fenomeni d’odio, di intolleranza e discriminazione razziale tra i giovani nell’ambito dello sport non agonistico, valorizzandolo nel contempo come luogo di aggregazione e integrazione.

Interventi: Andrea Bruni, responsabile nazionale ufficio progetti CSEN; Ilaria Zomer, formatrice presso il Centro Studi Sereno Regis; Ivana Nikolic, ballerina danze Rom, ballerina professionista, attivista-artista ed educatrice; Barbara Costamagna, psicologa psicoterapeuta.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione CSEN Piemonte.

Iscrizioni fino al 4 Novembre 2020-10-28

Info: csenpiemonteformazione@gmail.com