Bocce: Chiuso il portale web italiano più importante e famoso del settore

"Gentili utenti, siamo ai titoli di coda". Comincia così l'annuncio con il quale gli amministratori del portale web Bocceitaliaforum.it annunciano la chiusura dello storico sito online dedicato al mondo delle bocce in Italia, che non ha retto il forte e negativo impatto economico derivato dal Covid-19.

"Non ci sono più le condizioni per continuare - spiegano - grazie di cuore per questi 15 anni trascorsi assieme, condividendo la nostra passione per lo sport delle bocce e le nostre proposte per rilanciarle. Continuate a metterci il massimo impegno per il futuro delle bocce, facendo tesoro dell'esperienza di Bocce Italia Forum e dell'eredità che hanno lasciato i forumisti che lo hanno animato".

E ancora: "Siamo stati i primi a credere che dal confronto e dal dialogo potessero nascere dinamiche interessanti. Ora abbiamo tanti strumenti per continuare a crescere insieme. Ancora grazie e... a presto nei bocciodromi di tutta Italia. Ricordiamoci che 'Le bocce siamo noi'".