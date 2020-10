Bocce: Nessuno stop a campionati e tornei federali

"Noi andiamo avanti nella consapevolezza di non dover mettere mai in nessun modo a repentaglio la sicurezza dei giocatori e delle loro famiglie". Così Amilcare Giopp, presidente della società Bassa Valle Helvetia, commenta l'opportunità offerta dal Dpcm del 18 ottobre all’attività della Federazione italia bocce-Fib, che non rientra nei cosidetti sport di contatto e quindi può continuare.

"Ribadiamo - si legge in una nota della Fib - che tutta l’attività Nazionale e Territoriale (individuale e a coppie) autorizzata e calendarizzata, secondo il rigido rispetto delle procedure burocratico/amministrative, dei protocolli sanitari FIB e delle direttive governative, è da ritenersi confermata".

Pertanto "tutta l’attività federale nazionale e territoriale (esclusa l’attività ludico-amatoriale, sociale e promozionale) potrà svolgersi regolarmente con la più scrupolosa osservanza delle normative di sicurezza all’uopo approvate".

A seguito di ulteriori quesiti inoltrati da alcuni tesserati e ai fini di un maggior chiarimento, la Fib informa che "per quanto riguarda l’attività ludico-sportiva organizzata in collaborazione con gli Istituti Scolastici presso le bocciofile, non essendo le bocce sport di contatto, la stessa potrà proseguire, nel rispetto delle previste regole di distanziamento ed igienizzazione, evitando assembramenti e con il divieto di organizzare manifestazioni".