Biathlon: Gli atleti Asiva affilano le armi

Intenso raduno collegiale per la squadra ‘A’ di Biathlon, da martedì 20 a mercoledì 28 ottobre, a Oberhof (Germania). Tra i convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz Michela Carrara, Didier Bionaz, Dominik Windisch (Cse).

Dal 21 al 28 ottobre, a RAmsau (Austria) è invece programmato il raduno degli Osservati, dove sono inseriti Samuela Comola, Nicole Gontier, Thomas Bormolini, Giuseppe Montello, Saverio Zini (Cse), e Mattia Nicase (Sc Bionaz Oyace).

E da oggi lunedì 19 ottobre al via i test atletici al Centro Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Varese) per il gruppo di Coppa Europa di Sci alpino, discipline veloci: Tra i convocati Federico Simoni (Cs Carabinieri), Guglielmo Bosca, Davide Cazzaniga, Nicolò Molteni (Cse). Bosca e Cazzaniga proseguiranno per la Val Senales per un raduno sciistico, dal 19 al 21 ottobre.