Bocce: BV Helvetia argento alla Coppa Asti Juniores

Secondo posto prestigioso per la società bocciofila Bassa Valle Helvetia a San Damiano d'Asti per la Terza Coppa Città Asti Junior. Con l'organizzazione dell'Asd Sandamianese, in concomitanza con la gara nazionale Propaganda Coppa Città di Asti, alla competizione hanno partecipato 24 formazioni provenienti da Piemonte, Valle Aosta, Liguria e Friuli, dirette dall'arbitro Claudio Marchisio.

La Coppa è stata vinta dalla Polisportiva Carmagnola con la coppia Matteo Bardella e Cristian Iaboni, che in finale hanno sconfitto i valdostani Andrea Fasana e Mattia Falconieri per 10 a 4. In semifinale la BV Helvetia aveva battuto per 9 a 4 la formazione ligure dell'Andora.