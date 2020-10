Biathlon: Squadra Asiva e Progetto Children in allenamento a Bionaz

Due giorni di raduno, oggi martedì 13 e sabato 17 ottobre, a Bionaz, per la squadra Asiva e gli Aggregati del Biathlon e il gruppo del Progetto Under 23; per la sola giornata di sabato 17, all’allenamento si aggiungono anche gli atleti del Progetto Children.

La squadra Asiva, con gli allenatori Marino Oreiller, Gianni Gens e Andrea Dufour sarà composta da: Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes), Alessia Martini, Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace), Leonardo Mosquet (Sc Sarre), Axel Navillod (Sc Amis de Verrayes), Stefan Navillod (Fiamme Oro), Pietro Segor, Thierry Bianquin (Gs Godioz); e gli Aggregati Laura Sciarpa (Sc Valdigne MB), Alice Pacchiodi (Sc Godioz), Giorgia Saracco (Sc Brusson), Nadège Gontel, Valentina Naudin (Sc Granta Parey), Dewis Barrel (Sc Valgrisenche), Simone Bétemps, Julien Petitjacques (Sc Bionaz Oyace), Laurent Curtaz (Sc Brusson); per il Progetto U23 Ambra Fosson, Denis Muscarà (Sc Brusson), Jéròme e Matthieu Bianquin (Gs Godioz).

Allo staff tecnico che seguirà il Progetto Children si aggiunge Rayan Chapellu, che avrà a disposizione AsiaMeynet, Noelie Navillod (Sc Amis de Verrayes), Sidonie Silvani, Chiara Barailler (Sc Bionaz Oyace), Michelle Saracco (Sc Brusson), Nicole Carlin (Sc Granta Parey); Lothar Bianquin, Manuel Contoz, Michel Deval (Sc Amis de Verrayes), Andrea Champvillair, Richard Hugonin, Edoardo Pesce (Gs Godioz), Mael Petitjacques (Sc Bionaz Oyace), Alessandro Rizzi (Sc Champorcher), Mattia Saracco (Sc Brusson).