Calcio Tavolo: L'Asd Aosta più forte con Menditto, Camarri e Mascitti

Conclusa, di fatto, la stagione agonistica 2019-2020, l'Asd Calcio Tavolo Aosta guarda verso il futuro con il mercato in movimento in vista dell’apertura dei trasferimenti a cominciare dall'1 dicembre 2020.

I rossoneri del presidente Orlando Navarra perdono Marco Perotti, che dopo un solo anno di permanenza con l’Asd Calcio Tavolo Aosta, decide di accasarsi all’Atletico Pisa. Il DS Paolo Ciboldi non resta a guardare e porta in rossonero Francesco Menditto ex giocatore del SC Casertana, Alessandro Camarri proveniente dal SC Erba e Christian Mascitti che vestiva per la stagione in corso la casacca del SC Verona Subbuteo.

Quasi concluso anche il trasferimento delle Under Maria Grazia e Giovanna Ottone, provenienti dal SC Seagulls Viareggio, che andranno a rinfoltire la rosa delle giovanili della squadra aostana.

Paolo Ciboldi tratta giocatori di rilievo per potenziare la rosa sia di Calcio Tavolo che di Subbuteo tradizionale, in vista della prossima stagione sportiva. Circolano nomi importanti del panorama nazionale sia per la Categoria Subbuteo che per le varie Categorie di Calcio Tavolo.