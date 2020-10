Biathlon: La squadra Asiva e il Progetto Under 23 in raduno

Quattro giorni di raduno, da oggi martedì 6 a sabato 10 ottobre, a Bionaz, per la squadra Asiva di Biathlon e, nelle stesse date, a Sarre e a Verrayes, allenamento atletico per il gruppo del Progetto Under 23.

La squadra Asiva, con gli allenatori Marino Oreiller, Gianni Gens e Andrea Dufour sarà composta da: Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes), Alessia Martini, Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace), Leonardo Mosquet (Sc Sarre), Axel Navillod (Sc Amis de Verrayes), Stefan Navillod (Fiamme Oro), Pietro Segor, Thierry Bianquin (Gs Godioz); e gli Aggregati Laura Sciarpa (Sc Valdigne MB), Alice Pacchiodi (Sc Godioz), Giorgia Saracco (Sc Brusson), Nadège Gontel, Valentina Naudin (Sc Granta Parey), Dewis Barrel (Sc Valgrisenche), Simone Bétemps, Julien Petitjacques (Sc Bionaz Oyace), Laurent Curtaz (Sc Brusson).

Con l’allenatore Rayan Chapellu il Progetto Under 23 sarà al lavoro con Ambra Fosson, Denis Muscarà (Sc Brusson), Jéròme e Matthieu Bianquin (Gs Godioz).