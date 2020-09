Triathlon: Agli italiani spicca Nicolò Fontana del Valdigne

Ai campionati italiani di triathlon di Lignano Sabbiadoro, tra gli uomini griffati Valdigne, il migliore è stato il giovane novarese Nicolò Fontana, autore di un tempo di altissimo livello a poche decine di secondi dai migliori atleti italiani, per lui un significativo 42° posto assoluto su quasi 900 partenti, uno swim in meno di 11’, una run corsa con l’eccezionale tempo di 15’ 39”, per lui poco più di 56’ di crono finale, a testimonianza di una crescita di risultati continua. Ottima prova.