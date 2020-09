Bocce: Al Nus la poule Coppa Aostana

Il bocciodromo Comunale di Aosta ha ospitato l torneo serale a coppie 'Coppa Aostana' con sistema poule limitato a 16 formazioni.

La finale è stata vinta dalla società Nus con i giocatori Vincenzo e Pietro Biscardi contro la società Aostana (Alessandro Durand e Flavio Bullari) per 13 a 3.

In semifinale, i portacolori del Nus avevano battuto la società Zerbion (Mussanet Camillo e Berguet Mauro) per 9 a 8, nell'altra semifinale la società Aostana (Durand Alessandro e Bullari Flavio) hanno battuto la società Le Carreau (Gontier Mauro e Lucianaz Luca) per 13 a 3.

Ha arbitrato la gara Paolo Ciancamerla; da sottolineare l'ottima prova durante tutto il torneo del giovane Flavio Bullari, under 15 esordiente in una gara senior.