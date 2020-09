Bocce: Serie A femminile, BV Helvetia in evidenza in Friuli

Trasferta friulana con più luci che ombre, quella disputata dalle forti bocciatrici della società Bassa Valle Helvetia per la ripresa del Campionato di serie A femminile di bocce.

A Udine le giocatrici allenate da Amilcare Giopp hanno affrontato il titolato Buttrio e sono state sconfitte di misura; a Santa Maria di Piave nel trevigiano hanno giocato contro la Saranese e, dopo un pessimo avvio, la BV Helvetia si è resa protagonista di una rimonta strepitosa, "non sufficiente per portare a casa il pareggio - ha commentato Giopp - ma abbiamo certamente vinto una sfida per educazione e correttezza".