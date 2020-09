Tor in Gamba: Bruno Brunod arriva dar sostegno

Bruno Brunod con gli atleti del Tor in Gamba

La quarta notte è passata insieme a un campione d'eccezione, dal cuore grande almeno quanto i polmoni. Come sempre grande uomo e grande campione, Bruno Brunod è arrivato ieri sera a dar manforte ai nove atleti amputati che da sabato 12 e fino a sabato 19 settembre corrono l'edizione numero 0 del Tor in Gamba. Per la cronaca, da registrare l'ottimo tempo di Bendotti che ieri è letteralmente 'volato' anticipando di un'ora e mezza il suo arrivo a Gressoney.

Il Tor è dedicato in esclusiva ad ultra trailer amputati lungo l’Alta Via numero 1 e numero 2 della Valle d’Aosta. Da percorrere 342 chilometri e 24mila di dislivello da sabato 12 a sabato 19 settembre.

Per vedere in diretta la posizione degli atleti cliccare qui: https://www.facebook.com/Team3gambeinspalla/ oppure: https://ntrak.net.