Tor in Gamba: I nove atleti corrono veloci di notte come di giorno

La terza notte è passata tre cambi notturni in zone non facilmente accessibili tra Lillianes e Fontainemore. Cresce la fatica e aumentano le emozioni per i nove atleti amputati che da sabato 12 e fino a sabato 19 settembre corrono l'edizione numero 0 del Tor in Gamba. Assistiti da uno staff di volontari indomiti e da un tempo più mite che mai le tre frazioni notturne si sono consumate ieri alle 21,30 a Pra de Bosc di Gressoney; alle 1,30 al Gouillas e alle 6,15 del mattino a Met Rous.

Il Tor è dedicato in esclusiva ad ultra trailer amputati lungo l’Alta Via numero 1 e numero 2 della Valle d’Aosta. Da percorrere 342 chilometri e 24mila di dislivello da sabato 12 a sabato 19 settembre.

Per vedere in diretta la posizione degli atleti cliccare qui: https://www.facebook.com/Team3gambeinspalla/ oppure: https://ntrak.net.