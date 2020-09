Biathlon: Calendario gare ancora 'spaventato' dal Covid-19

L’Executive Board della Federazione internazionale di biathlon (IBU) ha preso le prime decisioni in vista della prossima stagione agonistica, in relazione al Covid-19, con lo scopo di salvaguardare nel migliore dei modi la salute di atleti, team e addetti ai lavori. Al momento è confermato in toto il calendario di Coppa del mondo e dei Mondiali di Pokljuka, in programma dal 4 al 19 febbraio 2021. Sarà comunque un’altra riunione, il 26 e 27 settembre, ad aggiornare ulteriormente la situazione, quando sarà deciso il bimestre novembre-dicembre.

Confermato il Mondiale Giovanile riservato alle categorie Youth e Junior, del 24 febbraio-7 marzo 2021 a Obertilliach (Austria), mentre sono stati cancellati sia l’IBU Cup Junior, sia gli Europei Junior, così come le tappe di IBU Cup in programma fra novembre e dicembre, in attesa di capire come evolverà la situazione. Confermati al momento i Campionati Europei di Duszniki Zdroj (Pol) dal 24 al 31 gennaio 2021.