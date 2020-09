Tor in Gamba: Al biellese Massimo Coda la prima tappa Courmayeur-Alpe Youlaz

E' entrata nel vivo della gara la prima edizione del Tor in Gamba, l’evento dedicato in esclusiva ad ultra trailer amputati lungo l’Alta Via numero 1 e numero 2 della Valle d’Aosta. Da percorrere 342 chilometri e 24mila di dislivello da oggi sabato 12 a sabato 19 settembre. Al biellese Massimo Coda è toccata la prima tappa Courmayeur-Alpe Youlaz. Qui sarà la volta di Loris Miloni a dare il cambio: Miloni, 53 enne di Pray, paese piemontese, avrà il compito di portare il Tor dall’Alpe Youlaz a La Joux – 9 chilometri di sviluppo e 170 metri di dislivello positivo e 593 negativo.

Poi entrerà in scena Lino Cianciotto. Il sardo di Fluminimaggiore, 58 anni, guida ambientale escursionistica, traghetterà l’evento sino a Promoud – 12,5 chilometri, 1237 metri di dislivello positivo e 840 negativi. Poi la lunga notte, la prima di Tor in Gamba.

Per vedere in diretta la posizione degli atleti cliccare qui: https://www.facebook.com/Team3gambeinspalla/ oppure: https://ntrak.net