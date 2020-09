Bocce: Serie A femminile, la BV Helvetia riparte da Udine

Doppio appuntamento oggi sabato 12 e domani domenica 13 settembre per le forti bocciatrici della società Bassa Valle Helvetia. Riprende oggi infatti in Friuli il Campionato di serie A femminile di bocce in quel di Udine, dove le giocatrici allenate da Amilcare Giopp affrontano il titolato Buttrio. Domenica, invece, trasferta a Santa Lucia di Piave nel trevigiano, contro la Saranese.

"Due sfide importanti - commentano dalla BV Helvetia - che metteranno in luce lo stato di preparazione delle nostre atlete. Confidiamo in punti preziosi per l'avvio di un campionato che si presenta arduo e sicuramente complicato dalle norme di prevenzione contro il coronavirus".