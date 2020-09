Bocce: La serie A2 del Volo torna in campo. Bassa Valle - Pozzo Strada

SERIE A – Al termine della dodicesima giornata del 22 febbraio scorso la classifica aveva emesso questo ordine di punteggio: Brb 22, La Perosina e Noventa 18, Gaglianico e Pontese 12, Borgonese 10, Ferriera 4, Rosta 0. Per scegliere la regina d'Italia 2020 si affronteranno nella final four, la prima contro la quarta classificata, e la seconda contro la terza, mentre retrocederà in A2 la perdente la sfida fra la penultima e l'ultima in classifica (lo spareggio non si effettuerà qualora la differenza fra la 7^ e l'8^ sarà di almeno 5 punti).

Il programma della 13^ giornata, penultima di ritorno: La Perosina – Gaglianico (direttore di gara Voglino), Pontese – Ferriera, Rosta – Brb, Borgonese – Noventa non verrano disputati per rinuncia di Pontese, Rosta e Borgonese, alle quali verrà assegnata la perdita a tavolino per 0-26.

SERIE A2 – Anche in questo campionato le giornate da disputare restano due. Nel girone Est, al termine della sedicesima giornata, la classifica recitava: Marenese 32, Dolada 24, Quadrifoglio 20, Pederobba, Cussignacco e Chiesanuova 18, Villaraspa e Snua 10, Tre Stelle 6, Maxim 4. Questa quella del girone Ovest: Nus 24, Mondovì 20, Bassa Valle 19, Masera 17, Bra e Abg Genova 16, Andora 15, Beinettese 12, Pozzo Strada 11, Auxilium 10.

Il programma della 17^ giornata, penultima di ritorno – Girone Ovest: si gioca soltanto Pozzo Strada – Bassa Valle (direttore di gara Minetti). Non verranno disputati Abg Genova – Andora (per rinuncia Abg), Auxilium – Beinettese (per rinuncia Beinettese), Mondovì – Masera (per rinuncia Masera), Nus – Bra (per rinuncia Bra). Le squadre rinuncianti avranno partita persa a tavolino per 26-0. Girone Est: Dolada – Marenese (direttore di gara Pasin), Maxim – Pederobba (direttore di gara Tadina), Quadrifoglio – Snua (direttore di gara Del Bianco), Villaraspa – Cussignacco (direttore di gara Bet). Chiesanuova – Tre Stelle non verrà disputata per rinuncia della Tre Stelle.