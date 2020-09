Bocce: Giopp (BV Helvetia), 'Agli Under 15 potevamo fare di più ma sono entusiasta per i Baby'

"Sapevo già in partenza che sarebbe stata dura ripetere i grandi risultati degli scorsi anni, ma considero più che positivo il raggiungimento del podio".

Così Amilcare Giopp, presidente della società Bassa Valle Helvetia, commenta il terzo posto ottenuto dalla sua squadra alla Final heigt dei campionati italiani Under 15 disputata a Fagagna (Udine). "Siamo riusciti a fare cose buone - prosegue Giopp - considerati i problemi fisici del nostro capitano, Federico Golfetto e il rinnovamento del gruppo, ma onestamente posso solo recriminare sulle prestazioni in generale, che non sono state all'altezza delle capacità individuali dei componenti della squadra".

Ma nel contempo Giopp si dice "ultra felice delle bellissime prestazioni dei baby Stephane e Didier, al loro esordio assoluto in una manifestazione cosi importante, questo ci conferma che il lavoro che stiamo portando avanti é quello giusto e che fin dalle prossime manifestazioni si continuerà su questa linea inserendo sempre piu ragazzi e ragazze nella squadra agonistica Under 15".