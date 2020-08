Calcio mercato: Hans Nicolussi Caviglia fa gola all'Atalanta

Dopo un anno in prestito al Perugia in serie B, dove ha segnato due reti, è tornato a vestire la maglia della Juventus il talentuoso centrocampista valdostano Hans Nicolussi Caviglia. Il giocatore è però seguito con attenzione da diversi club di serie A e, anche se è presto parlare di accordo, in pole position tra le società per accaparrarsi Caviglia sembra essere l'Atalanta di mister Gasperini: secondo indiscrezioni sarebbe già pervenutalla Juventus un'offerta di 10 milioni di euro, in corso di valutazione da parte del club bianconero che sta soppesando il valore del giovane Hans anche proprio in base alle richieste di mercato.

Sarebbero interessare al centrocampista cresciuto sui campi valdostani anche Sassuolo e Udinese ma il suo procuratore, Tullio Tinti, non conferma e non smentisce.