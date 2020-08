Calcio mercato: Serie D, a Ferragosto i 'grandi acquisti' del PDHAE

Non si è fermata nemmeno nei giorni di Ferragosto la frenetica attività di mercato del PontDonnasHoneArnadEvancçon. Consapevole dell'impegno che l'attende in serie D, la società di bassa Valle ha messo a segno importanti colpi di mercato tra i quali spicca il centrocampista classe 2002 Robert Constantin Filip; alla corte di mister Roberto Cretaz è arrivato anche il difensore 22enne Matteo Maffezzoli, seguito da Tanasa dalla Caronnese, Vinci dall'Oggiono, Ferrando dal Borgosesia, Callegher dal Torino, Lauria dall'Adriese, Esposito dal Borgovercelli. In compenso sono stati ceduti Fiore, Menabò e Vero alla Biellese, Dayné all'Aygreville e Chenuil al Bajo Dora.

Trattative in corso su Foschi e Crivellaro del Torino, mentre l'Aosta Calcio 511 vorrebbe l'attaccante Alessio Torricelli e il presidente del PDHAE, Giuseppe Stanca, non ha messo particolari paletti al tavolo della trattativa.