Nuoto paralimpico: Pioggia di record al Settecolli 2020

Record su record. ll nuoto paralimpico italiano ha ottenuto riscontri cronometrici prestigiosi nel corso della 57esima edizione del trofeo Sette Colli Frecciarossa. Protagonista assoluto del meeting Simone Barlaam che in tre giorni stabilisci tre record del mondo in tre diverse specialità. Il 20enne milanese della Polha Varese, plurimedagliato mondiale ed europeo categoria S9, nell’ultima giornata di gare ha nuotato i 50 farfalla in 26"59 strappando il primato all'ungherese Tamas Sors che lo deteneva in 27"13.

Martedì aveva migliorato se stesso nei 50 dorso in 27"81 (1"27 in meno del precedente), mercoledì aveva abbattuto lo storico muro dei 54" secondi nei 100 stile libero in 53"56, 54 centesimi in meno del primato con cui ha vinto l'oro mondiale lo scorso anno a Londra.

Prestazioni che hanno entusiasmato anche il Presidente del CIP Luca Pancalli: “Tre fantastici record del mondo per Simone Barlaam che in questi giorni ha scritto un pezzo di storia del nuoto paralimpico e dello sport italiano. Da presidente del Cip e soprattutto da ex nuotatore - specifica - non posso che esprimere le mie più vive congratulazioni a questo straordinario atleta che sta ridisegnando i confini di questa disciplina”.

Grandi prestazioni sono state messe a segno anche da altri atleti paralimpici italiani. Record del mondo anche per Stefano Raimondi (Fiamme Oro / Swimming Verona) nei 50 farfalla per la categoria S10 col tempo di 24"87, meglio del 25"23 stabilito dall'ucraino Maksym Krypac. Record europeo nei 100 Stile libero anche per Antonio Fantin (Fiamme Oro / Aspea Padova) categoria S6 che ferma il crono a 1'05"42 (precedente della svedese Anders Olssn in 1'05"45 del 2009). Nella stessa giornata - la prima - Giulia Terzi (Polha Varese) aveva limato il record europeo categoria S7 dei 100 stile libero, col tempo di 1'11"34.

“Sono molto soddisfatto di questi atleti che ancora una volta hanno dato vita a una prestazione maiuscola - ha commentato il CT della nazionale italiana di nuoto paralimpico Riccardo Vernole - Quest'anno il nuoto paralimpico ha preso parte al Settecolli non più con attività dimostrative ma con prestazioni agonistiche di alto livello, un offrendo grande spettacolo Una novità che ci riempie di orgoglio e che fa bene al movimento".

Pancalli ha inoltre voluto fare i suoi complimenti agli altri nuotatori paralimpici che hanno dato vita a prove maiuscole: "Penso in particolare ad Antonio Fantin che ha migliorato il record europeo dei 100 stile libero S6 e a Giulia Terzi, record europeo nei 100 stile libero S7 - ha concluso il capo del Cip - E' una grande gioia vedere gli atleti paralimpici tornare a gareggiare con entusiasmo, forza e passione. Anche per questo voglio esprimere al Presidente della FINP Roberto Valori e a tutta la Federazione un sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi difficili"