Com_02_20Il Tor in Gamba punta a diventare internazionale. Intantola solidarietà trova spazio

Accanto ai main sponsor Grana Padano, Cva Energie, Valle d’Aosta per Dynamo Camp, Fondazione Mazzola, Prosecco Doc Italian Genio ed Fca Autonomy, l’attenzione è cresciuta e una serie di nuovi partner hanno deciso di supportare l’evento che sarà organizzato dall’Asd Team 3Gambe in Spalla.

Chimica Farmaceutica e non solo s.rl., GBV s.r.l., KronoItalia, Ristofood e Ristoshop sono le aziende che hanno deciso di abbinare la loro immagine a quella di Tor in Gamba. A loro si aggiungono le aziende locali I.T.S. Jerusel Gidio, Lo Panner, le attività di ristorazione Alpe Gorza e Hosteria del Calvino e il brand di integrazione alimentare Tailwind Nutrition.

La Polisportiva Pontey e il Comune di Rhêmes-Nostre-Dame sono l’ associazione sportiva e l’ente istituzionale che sostengonol’iniziativa.

La solidarietà, intanto, trova spazio: Dream Art, già main sponsor,si occuperà della produzione e della fornitura delle divise di tutti gli atleti e dello staff dell’organizzazione di Tor in Gamba e l’Hotel des Rose di Villeneuve, altro main sponsor, ospiterà, a titolo gratuito, gli atleti per l’intera settimana della manifestazione.

“Le nuove adesioni – dicono gli organizzatori – ci riempiono di orgoglio e di responsabilità. Tor in Gamba sta diventando un’iniziativa molto sentita a livello sociale e ricevere così tanto sostegno e partecipazione ci fa sperare di riuscire, nel tempo, a farla crescere così tanto da farla diventare internazionale e coinvolgere atleti disabili provenienti da ogni parte del mondo” .