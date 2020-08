In arrivo indennità giugno da 600 euro per i collaboratori sportivi

Un nuovo intervento del Governo Conte per quanto riguarda l'indennità di giugno per i collaboratori sportivi è stato annunciato dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sul suo profilo Fb.

"Nel prossimo decreto sarà dunque prevista l'indennità di 600 euro del mese di giugno per tutti i collaboratori sportivi. Chi ha ricevuto l'indennità nei mesi precedenti riceverà il bonifico senza dover fare domanda.



"A giugno - commenta Spadafora - sebbene qualcuno abbia ricominciato a svolgere la propria attività lo ha fatto tra mille difficoltà e sicuramente con una platea e un pubblico minore e quindi sicuramente con orari inferiori al solito; abbiamo lavorato per trovare le risorse per poter garantire l'indennità per il mese di giugno a tutti".