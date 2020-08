Calcio mercato: Serie D; PDHA scatenato porta a casa Lauria, Esposito, Paris e Ciappellano

Proseguono serrati i movimenti di mercato in casa della prima squadra del PontDonnazHoneArnadEvançon che quest'anno debutta in serie D. Obiettivo della società del presidente Stanca, accontentare per quanto possibile mister Roberto Cretaz, che ha chiesto e ottenuto l'acquisto dell'attaccante Fabio Lauria, esperto giocatore classe 1986.

Lauria farà coppia con Giancarlo Varvelli, ma la campagna acquisti del PDHAE non si ferma certo qui. Saranno della squadra anche il centravanti 29enne Simone Esposito; il difensore Daniele Ciappellano classe 1994; il centrocampista 20enne Fabio Paris e il centrale Costantin Robert Philip, 18 anni e tanta voglia di emergere in serie D.

Intanto, sempre per il reparto difensivo, al PDHAE è arrivato il 23enne Andrea Ferrando dal Borgosesia, mentre per rinforzare il centrocampo c'è il classe 1990 Andrei Canasa, giocatore di esperienza, ex Caronnese.