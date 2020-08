Bocce: U15, il BV Helvetia stacca il biglietto per i Campionati italiani

Successo casalingo per la 'giovanissima' e rinnovatissima squadra Under 15 della società bocciofila Bassa Valle Helvetia.

Al bocciodromo di Pont-Saint-Martin, battendo la società Aostana Zurich per 10 a 2 i ragazzi guidati da Amilcare Giopp hanno meritatamente strappato il pass per accedere ai Campionati italiani di Società Under 15 previsti per sabato 29 e domenica 30 agosto.

I Campionati si svolgeranno a Fagagna (Udine) e i valdostani dovranno vedersela con alcune delle migliori formazioni italiane in cui giocano diverse promesse azzurre. "Sarà una sfida importante per continuare un percorso di crescita sportiva che abbiamo iniziato a costruire passo dopo passo", commenta Amilcare Giopp.