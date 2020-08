Calcio mercato: Prima cat, al Fenusma Miassot e Lavoyer

Operazioni importanti di mercato in casa del Fenusma di mister William Bosonin che sta preparando il campionato di calcio di Prima categoria. La società di media Valle ha portato a buon fine due trattative importanti e ha portato a casa Miassot dal Montjovet e lo svincolato Lavoyer.

Senza per ora cedere alcun giocatore, il Fenusma intende completare la campagna acquisti e punta su una serie di giocatori ritenuti quantomeno interessanti per le ambizioni di alta classifica di Bosonin. Sta trattando con lo svincolato Zhlouri, con l'Aygreville per Massimiliano Mongino, con il Montjovet per Candian e Termino, con lo Charvensod per Bersano e Subet.