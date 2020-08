Al via assegnazione in uso di spazi negli impianti sportivi comunali di Aosta

L'Amministrazione comunale di Aosta ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande finalizzate all’assegnazione in uso, mediante concessione amministrativa, di spazi negli Impianti sportivi comunali ai sensi del Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi.

Possono presentare l’istanza tutti i soggetti sportivi, o altri soggetti (persone fisiche e giuridiche) singoli o associati, via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it oppure per posta raccomandata indirizzata al Servizio Sport e Impianti sportivi del Comune di Aosta, piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta o ancora di persona, previo appuntamento, direttamente presso il Servizio sport e impianti sportivi

Le Istituzioni scolastiche che intendano acquisire una concessione per l’utilizzo stagionale di un impianto sportivo devono segnalare la propria esigenza al Dipartimento sovraintendenza agli studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta che si occuperà della raccolta delle istanze, dell’assenza di eventuali sovrapposizioni, e dell’inoltro coordinato al Servizio sport e impianti sportivi del Comune di Aosta.



Le domande di concessione potranno essere presentate sino al 30 agosto 2020. Il rilascio agli aventi titolo è previsto indicativamente, e salvo imprevisti connessi all’emergenza sanitaria in corso, entro il 18 settembre.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’avviso pubblicato nel sito dell’amicoinComune, dove sono anche pubblicati i diversi allegati al documento e la modulistica per la presentazione della domanda, oppure rivolgersi al Servizio Sport e Impianti sportivi telefonando al numero 0165-300.507 ovvero inviando una e-mail all’indirizzo sport@comune.aosta.it.