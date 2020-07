Calcio mercato: Promozione, lo Charva 'vede' Grange e Caminiti

Movimenti di spogliatoio ma solo in ingresso, per lo Charvensod del confermato mister Claudio Fermanelli che si prepara per il prossimo campionato di Promozione cercando di rinforzare attacco e linee laterali. Dall'Aosta Calcio 511 è arrivato Andrea Bisi, ma la società di media Valle ha avviato trattative per gli acquisti o i prestiti di Grange dal Fenusma e di Andrea Caminiti, che attualmente veste la maglia dell'Aygreville.

In partenza da Charvensod probabilmente Philippe Jorrioz e Davide Pesa, che ha chiesto di vestire la maglia del CGC Aosta ma è corteggiato anche dal Quart.

Il Fenusma di Prima categoria di mister Bosonin ha portato invece in squadra Miassot dal Montjovet e lo svincolato Lavoyer; interesse 'elevato' per lo svincolato Zlohuri.