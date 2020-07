Bocce: In Valle la Final Four di serie A

Saranno i campi della Valle d'Aosta a ospitare la Final Four di Serie A maschile di bocce. Lo hanno deciso di concerto le Federazioni italiana e internazionale della disciplina, che hanno anche confermato la sospensione dell'attività internazionale sul territorio italiano sino alla fine dell'anno e l'impossibilità di svolgere competizioni a quadrette (per il momento sono consentite solo quelle individuali e a coppie), unitamente alle restrizioni legate alle disposizioni sanitarie, non hanno lasciato spazio ad alternative.

Le date originarie della Final Four e Targa erano quelle del 28-29 marzo, poi lo slittamento a settembre. Sono saltati invece per quest'anno il Mondiale femminile e la Targa Oro, disputata ininterrottamente dal 1954.